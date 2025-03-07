На водоймах Київщини та Франківщини врятовано двох дітей
Київ • УНН
На Київщині 12-річний хлопчик провалився під лід на ставку, а на Франківщині 12-річна дівчинка впала з 4-метрової дамби в озеро. Обох дітей вдалося врятувати завдяки своєчасному втручанню.
У Київський та Івано-Фанківській областях на водоймах врятовано 12-річного хлопчика та 12-річну дівчинку. Хлопчик провалився під лід, а дівчинка впала у воду з 4-метрової висоти.
Про це повідомила ДСНС, передає УНН.
У першому випадку хлопчик вирішив скоротити дорогу додому через ставок й розповів про це однокласникам а перерві. Розмову почула вчителька та застерегла учня так не робити.
Проте хлопчик все ж пішов через водойму і провалився під кригу. На момент прибуття рятувальників він понад 20 хвилин знаходився у крижаній воді. Дитину доправили на берег і передали медикам.
На Франківщині на міському озері міста Тлумач, перехожий врятував дівчинку. Вона знаходилась біля озера разом зі своїми подругами, та впала у воду з дамби висотою 4 метри.
ДСНС закликає батьків нагадувати дітям про небезпеку перебування на кризі, особливо зараз, коли вона вкрай тонка.
Нагадаємо
У лютому п'ять любителів зимової рибалки потрапили у халепу поблизу села Нові Петрівці на Київщині - між ними та суходолом утворився 10-метровий розрив. Для їх визволення була викликана водолазно-рятувальна бригада.