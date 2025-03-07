На водоемах Киевщины и Франковщины спасены двое детей
Киев • УНН
На Киевщине 12-летний мальчик провалился под лед на пруду, а на Франковщине 12-летняя девочка упала с 4-метровой дамбы в озеро. Оба ребенка были спасены благодаря своевременному вмешательству.
В Киевской и Ивано-Франковской областях на водоемах спасены 12-летний мальчик и 12-летняя девочка. Мальчик провалился под лед, а девочка упала в воду с 4-метровой высоты.
Об этом сообщила ГСЧС, передает УНН.
В первом случае мальчик решил сократить дорогу домой через пруд и рассказал об этом одноклассникам на перемене. Разговор услышала учительница и предостерегла ученика так не делать.
Однако мальчик все же пошел через водоем и провалился под лед. На момент прибытия спасателей он более 20 минут находился в ледяной воде. Ребенка доставили на берег и передали медикам.
На Франковщине на городском озере города Тлумач прохожий спас девочку. Она находилась у озера вместе со своими подругами и упала в воду с дамбы высотой 4 метра.
ГСЧС призывает родителей напоминать детям о опасности нахождения на льду, особенно сейчас, когда он крайне тонкий.
Напоминаем
В феврале пять любителей зимней рыбалки попали в беду неподалеку от села Новые Петровцы на Киевщине - между ними и сушей образовался 10-метровый разрыв. Для их освобождения была вызвана водолазно-спасательная бригада.