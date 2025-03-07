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На водоемах Киевщины и Франковщины спасены двое детей

Киев • УНН

 • 12795 просмотра

На Киевщине 12-летний мальчик провалился под лед на пруду, а на Франковщине 12-летняя девочка упала с 4-метровой дамбы в озеро. Оба ребенка были спасены благодаря своевременному вмешательству.

На водоемах Киевщины и Франковщины спасены двое детей

В Киевской и Ивано-Франковской областях на водоемах спасены 12-летний мальчик и 12-летняя девочка. Мальчик провалился под лед, а девочка упала в воду с 4-метровой высоты.

Об этом сообщила ГСЧС, передает УНН.

В первом случае мальчик решил сократить дорогу домой через пруд и рассказал об этом одноклассникам на перемене. Разговор услышала учительница и предостерегла ученика так не делать.

Однако мальчик все же пошел через водоем и провалился под лед. На момент прибытия спасателей он более 20 минут находился в ледяной воде. Ребенка доставили на берег и передали медикам.

На Франковщине на городском озере города Тлумач прохожий спас девочку. Она находилась у озера вместе со своими подругами и упала в воду с дамбы высотой 4 метра.

ГСЧС призывает родителей напоминать детям о опасности нахождения на льду, особенно сейчас, когда он крайне тонкий.

Напоминаем

В феврале пять любителей зимней рыбалки попали в беду неподалеку от села Новые Петровцы на Киевщине - между ними и сушей образовался 10-метровый разрыв. Для их освобождения была вызвана водолазно-спасательная бригада. 

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