Мішель Обама запускає подкаст разом зі своїм братом: що відомо про проєкт
Київ • УНН
Колишня перша леді США Мішель Обама та її брат Крейг Робінсон анонсували новий подкаст "IMO". Серед гостей шоу будуть Ісса Рей, Кеке Палмер, Тайлер Перрі та інші відомі особистості.
Колишня перша леді США Мішель Обама анонсувала новий подкаст "IMO", який вона вестиме разом зі своїм братом Крейгом Робінсоном. Про це повідомляє HuffPost, пише УНН.
З усім, що відбувається у світі, ми всі шукаємо відповіді і людей, до яких можна звернутися. Мій брат Крейг і я запустили подкаст "IMO", щоб створити простір, де люди можуть прийти такими, якими вони є, поставити чесні запитання, висловити свою думку і вести вдумливі розмови про життя. Не існує єдиного способу впоратися з проблемами, з якими ми можемо зіткнутися - будь то сім'я, віра або наші особисті стосунки - але виділення часу на те, щоб відкритися і поговорити про ці проблеми, може вселити надію
Премʼєра проєкту відбудеться в середу. Зокрема, очікується два епізоди: перший буде вступним, а в другому епізоді актриса Ісса Рей розповість про труднощі дорослої дружби.
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Повідомляється, що протягом усього проєкту Обама і Робінсон будуть пропонувати свої думки і "відверті погляди на повсякденні питання, що формують наше життя, відносини і світ навколо нас".
"Ми виросли, обговорюючи разом великі і маленькі питання життя", - розповів Робінсон, виконавчий директор Національної асоціації баскетбольних тренерів. "І тепер ми запрошуємо слухачів до цієї розмови, сподіваючись, що вона започаткує нові ідеї, нові перспективи і створить зв'язок, який ми всі могли б використовувати прямо зараз".
Крім Рей, в подкасті будуть представлені інтерв'ю з широким колом гостей, включаючи клінічного психолога доктора Орну Гуральник, акторів Кеке Палмер, Тайлера Перрі і Трейсі Елліс Росс, соціального психолога і письменника Джонатана Хайдта, актора Сета Рогена і його дружину Лорен Роген та інших.
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