Мішель Обама запускає подкаст разом зі своїм братом: що відомо про проєкт

Колишня перша леді США Мішель Обама анонсувала новий подкаст "IMO", який вона вестиме разом зі своїм братом Крейгом Робінсоном. Про це повідомляє HuffPost, пише УНН.

З усім, що відбувається у світі, ми всі шукаємо відповіді і людей, до яких можна звернутися. Мій брат Крейг і я запустили подкаст "IMO", щоб створити простір, де люди можуть прийти такими, якими вони є, поставити чесні запитання, висловити свою думку і вести вдумливі розмови про життя. Не існує єдиного способу впоратися з проблемами, з якими ми можемо зіткнутися - будь то сім'я, віра або наші особисті стосунки - але виділення часу на те, щоб відкритися і поговорити про ці проблеми, може вселити надію - сказала Обама Deadline.

Премʼєра проєкту відбудеться в середу. Зокрема, очікується два епізоди: перший буде вступним, а в другому епізоді актриса Ісса Рей розповість про труднощі дорослої дружби.

Новий подкаст "The Telepathy Tapes" обійшов Джо Рогана на Spotify

Повідомляється, що протягом усього проєкту Обама і Робінсон будуть пропонувати свої думки і "відверті погляди на повсякденні питання, що формують наше життя, відносини і світ навколо нас".

"Ми виросли, обговорюючи разом великі і маленькі питання життя", - розповів Робінсон, виконавчий директор Національної асоціації баскетбольних тренерів. "І тепер ми запрошуємо слухачів до цієї розмови, сподіваючись, що вона започаткує нові ідеї, нові перспективи і створить зв'язок, який ми всі могли б використовувати прямо зараз".

Крім Рей, в подкасті будуть представлені інтерв'ю з широким колом гостей, включаючи клінічного психолога доктора Орну Гуральник, акторів Кеке Палмер, Тайлера Перрі і Трейсі Елліс Росс, соціального психолога і письменника Джонатана Хайдта, актора Сета Рогена і його дружину Лорен Роген та інших.

Президент США Байден став прадідусем