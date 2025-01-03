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Новий подкаст "The Telepathy Tapes" обійшов Джо Рогана на Spotify

Новий подкаст "The Telepathy Tapes" обійшов Джо Рогана на Spotify

Київ • УНН

 • 106770 перегляди

Вперше за 4 роки подкаст Джо Рогана втратив перше місце в чартах Spotify. Новий проект "The Telepathy Tapes" став найпопулярнішим, незважаючи на критику достовірності досліджень.

"Досвід Джо Рогана" був найпопулярнішим подкастом на Spotify протягом чотирьох років, але нове суперечливе аудіо-шоу схоже перевершило його.

Передає УНН із посиланням на dailymail.

Новий подкаст під назвою "The Telepathy Tapes", який спільно ведуть режисер Кай Діккенс і психіатр доктор Дайан Хеннасі Пауелл, став настільки популярним, що посунув Джо Рогана на друге місце в чартах подкастів Spotify. Але не всім він подобається, є суттєва критика в бік нової програми.

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Наприклад, у деяких слухачів і експертів викликали скептицизм достовірність дослідження, а також висновки, які роблять ведучі подкасту. 

До цього було відомо, що подкаст Рогана привернув увагу слухачів Spotify відтоді, як скандальний американський коментатор продав ексклюзивні права на стрімінговий сервіс у 2020 році.

Як повідомляється, ця угода вартістю 100 мільйонів доларів принесла Spotify 14 мільйонів нових підписників.

Відтоді подкаст Рогана в основному зберігав себе на вершині чартів.

Зараз подкаст може Рогана похвалитися до 190 мільйонів завантажень на місяць.

Дженніфер Лопес відпочиває на популярному гірськолижному курорті та позує в бікіні і чоботях03.01.25, 21:37 • 104689 переглядiв

Визначено 10 найпопулярніших подкастів у 2024 році на платформі Spotify.

Подкаст Маріан Рохас Естапе: психіатр Маріан Рохас Естапе розглядає найбільш хвилюючі теми нашого покоління, зокрема соціальні мережі та самотність.

Подкаст Café Com Deus Pai - португальський проект розповідає про релігію та духовність.

Подкаст Crime Junkie. У ньому ви відкриєте таємничі "справжні кримінальні" історії.

Подкаст Relatos de la Noche. Цей подкаст розповідає про історії та легенди Мексики та Латинської Америки.

Подкаст Serial Killers  - ви опинитеся в головах найбільших вбивць.

Подкаст "Щоденник генерального директора" Стівена Бартлетта - про найвпливовіших людей і найбільших експертів і мислителів нашої планети.

Подкаст This Past Weekend, який веде Тео Фон є гарним поєднанням гумору та глибоких розмов.

Подкаст Huberman Lab. Цей подкаст, організований доктором Хуберманом, розповідає про нейронауку та про те, як працює наш мозок.

Call Her Daddy, який веде Алекс Купер. У цьому подкасті Алекс Купер приймає різних гостей, дає поради, а також розповідає про сексуальність.

Подкаст Joe Rogan Experience. Комік Джо Роган запрошує друзів, а також кількох громадських діячів із різним минулим.

Spotify фіксує рекордне зростання популярності Drum 'N' Bass за останні роки19.12.24, 20:27 • 119173 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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