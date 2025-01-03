Новий подкаст "The Telepathy Tapes" обійшов Джо Рогана на Spotify

"Досвід Джо Рогана" був найпопулярнішим подкастом на Spotify протягом чотирьох років, але нове суперечливе аудіо-шоу схоже перевершило його.

Передає УНН із посиланням на dailymail.

Новий подкаст під назвою "The Telepathy Tapes", який спільно ведуть режисер Кай Діккенс і психіатр доктор Дайан Хеннасі Пауелл, став настільки популярним, що посунув Джо Рогана на друге місце в чартах подкастів Spotify. Але не всім він подобається, є суттєва критика в бік нової програми.

Наприклад, у деяких слухачів і експертів викликали скептицизм достовірність дослідження, а також висновки, які роблять ведучі подкасту.

До цього було відомо, що подкаст Рогана привернув увагу слухачів Spotify відтоді, як скандальний американський коментатор продав ексклюзивні права на стрімінговий сервіс у 2020 році.

Як повідомляється, ця угода вартістю 100 мільйонів доларів принесла Spotify 14 мільйонів нових підписників.

Відтоді подкаст Рогана в основному зберігав себе на вершині чартів.

Зараз подкаст може Рогана похвалитися до 190 мільйонів завантажень на місяць.

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Визначено 10 найпопулярніших подкастів у 2024 році на платформі Spotify.

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Подкаст Serial Killers - ви опинитеся в головах найбільших вбивць.

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Подкаст This Past Weekend, який веде Тео Фон є гарним поєднанням гумору та глибоких розмов.

Подкаст Huberman Lab. Цей подкаст, організований доктором Хуберманом, розповідає про нейронауку та про те, як працює наш мозок.

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Подкаст Joe Rogan Experience. Комік Джо Роган запрошує друзів, а також кількох громадських діячів із різним минулим.

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