Дженніфер Лопес відпочиває на популярному гірськолижному курорті та позує в бікіні і чоботях

Дженніфер Лопес провела кінець року в Аспені, популярному гірськолижному курорті в Колорадо (США). Зірка позувала для нової приголомшливої пінап-зйомки, яку вона опублікувала в Instagram у четвер.

Передає УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

55-річна Дженніфер Лопес, після розірвання шлюбу з Беном Аффлеком опублікувала знімки на снігу з друзями, а також фотографію, на якій вона постає лише в чорному бікіні, капелюсі та зимових черевиках.

На знімках Джей Ло підкреслила свій образ золотими прикрасами.

Самотня сирена, здавалося, показувала відчуженому чоловікові Бену Аффлеку, що він втрачає через п'ять місяців після того, як вона подала на розлучення після дворічного шлюбу.