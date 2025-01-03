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Дженніфер Лопес відпочиває на популярному гірськолижному курорті та позує в бікіні і чоботях

Київ • УНН

 • 104689 перегляди

55-річна Джей Ло опублікувала в Instagram фото в чорному бікіні та зимових черевиках на засніженому курорті. Зірка відпочиває в Аспені з родиною та друзями після розлучення з Беном Аффлеком.

Дженніфер Лопес провела кінець року в Аспені, популярному гірськолижному курорті в Колорадо (США). Зірка позувала для нової приголомшливої пінап-зйомки, яку вона опублікувала в Instagram у четвер.

Передає УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

55-річна Дженніфер Лопес, після розірвання шлюбу з Беном Аффлеком опублікувала знімки на снігу з друзями, а також фотографію, на якій вона постає лише в чорному бікіні, капелюсі та зимових черевиках.

На знімках Джей Ло підкреслила свій образ золотими прикрасами.

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Самотня сирена, здавалося, показувала відчуженому чоловікові Бену Аффлеку, що він втрачає через п'ять місяців після того, як вона подала на розлучення після дворічного шлюбу.

- пише Daily Mail. 

Лопес була в засніженому містечку зі своєю матір'ю Гваделупою, сестрою Ліндою, менеджером Бенном Медіною та різними музичними продюсерами і стилістами.

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"Ми повернемося в Аспен", - написала Джей Ло в підписі до свого Instagram".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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