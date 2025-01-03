Дженніфер Лопес відпочиває на популярному гірськолижному курорті та позує в бікіні і чоботях
Київ • УНН
55-річна Джей Ло опублікувала в Instagram фото в чорному бікіні та зимових черевиках на засніженому курорті. Зірка відпочиває в Аспені з родиною та друзями після розлучення з Беном Аффлеком.
Дженніфер Лопес провела кінець року в Аспені, популярному гірськолижному курорті в Колорадо (США). Зірка позувала для нової приголомшливої пінап-зйомки, яку вона опублікувала в Instagram у четвер.
Передає УНН із посиланням на Daily Mail.
Деталі
55-річна Дженніфер Лопес, після розірвання шлюбу з Беном Аффлеком опублікувала знімки на снігу з друзями, а також фотографію, на якій вона постає лише в чорному бікіні, капелюсі та зимових черевиках.
На знімках Джей Ло підкреслила свій образ золотими прикрасами.
Самотня сирена, здавалося, показувала відчуженому чоловікові Бену Аффлеку, що він втрачає через п'ять місяців після того, як вона подала на розлучення після дворічного шлюбу.
Лопес була в засніженому містечку зі своєю матір'ю Гваделупою, сестрою Ліндою, менеджером Бенном Медіною та різними музичними продюсерами і стилістами.
Бен Аффлек провів День подяки зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер29.11.24, 18:28 • 106214 переглядiв
"Ми повернемося в Аспен", - написала Джей Ло в підписі до свого Instagram".
Дженніфер Лопес залишила Бена Аффлека поза підсумками 2024 року31.12.24, 11:04 • 101971 перегляд