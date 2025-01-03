Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах
Киев • УНН
55-летняя Джей Ло опубликовала в Instagram фото в черном бикини и зимних ботинках на заснеженном курорте. Звезда отдыхает в Аспене с семьей и друзьями после развода с Беном Аффлеком.
Дженнифер Лопес провела конец года в Аспене, популярном горнолыжном курорте в Колорадо (США). Звезда позировала для новой потрясающей пинап-съемки, которую она опубликовала в Instagram в четверг.
Передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
55-летняя Дженнифер Лопес, после расторжения брака с Беном Аффлеком опубликовала снимки на снегу с друзьями, а также фотографию, на которой она предстает лишь в черном бикини, шляпе и зимних ботинках.
На снимках Джей Ло подчеркнула свой образ золотыми украшениями.
Одинокая сирена, казалось, показывала отчужденному мужу Бену Аффлеку, что он теряет через пять месяцев после того, как она подала на развод после двухлетнего брака.
Лопес была в заснеженном городке со своей матерью Гваделупой, сестрой Линдой, менеджером Бенном Мединой и различными музыкальными продюсерами и стилистами.
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"Мы вернемся в Аспен", - написала Джей Ло в подписи к своему Instagram".
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