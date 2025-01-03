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Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Киев  •  УНН

 • 10948 просмотра

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55-летняя Джей Ло опубликовала в Instagram фото в черном бикини и зимних ботинках на заснеженном курорте. Звезда отдыхает в Аспене с семьей и друзьями после развода с Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес провела конец года в Аспене, популярном горнолыжном курорте в Колорадо (США). Звезда позировала для новой потрясающей пинап-съемки, которую она опубликовала в Instagram в четверг.

Передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

55-летняя Дженнифер Лопес, после расторжения брака с Беном Аффлеком опубликовала снимки на снегу с друзьями, а также фотографию, на которой она предстает лишь в черном бикини, шляпе и зимних ботинках.

На снимках Джей Ло подчеркнула свой образ золотыми украшениями.

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Одинокая сирена, казалось, показывала отчужденному мужу Бену Аффлеку, что он теряет через пять месяцев после того, как она подала на развод после двухлетнего брака.

- пишет Daily Mail. 

Лопес была в заснеженном городке со своей матерью Гваделупой, сестрой Линдой, менеджером Бенном Мединой и различными музыкальными продюсерами и стилистами.

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"Мы вернемся в Аспен", - написала Джей Ло в подписи к своему Instagram".

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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