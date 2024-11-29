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Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Киев  •  УНН

 • 8088 просмотра

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Бен Аффлек и его бывшая жена Дженнифер Гарнер вместе с детьми помогали раздавать обеды бездомным в День благодарения в Лос-Анджелесе. Бывшие супруги участвовали в благотворительной акции Центра "Midnight Mission".

Бывшая пара излучала соучастие, улыбки и моменты большого счастья.

Передає УНН із посланням на Globo та Daily Mail.

Бен Аффлек был замечен со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер, когда он впервые провел День Благодарения (Thanksgiving) без Дженнифер Лопес, с которой он недавно развелся. Гарнер и Аффлек - обоим по 52 года - в этот четверг приняли участие в акции солидарности в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США), где они раздавали обеды вместе с другими волонтерами. Аффлек и Гарнер были не одни.

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Их сопровождали трое детей: 18-летняя Вайолет Энн, 15-летняя Серафина Роуз и 12-летний Сэмюэль. пара, которая ранее прожила в браке 10 лет, вызвалась помогать бездомным в координации с Центром Midnight Mission (Midnight Mission), который ежегодно устраивает ярмарку уличной еды к празднику. 

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Во время мероприятия Аффлек и Гарнер носили одинаковые фартуки. когда они протягивали руку помощи, можно было увидеть, как они перешептывались друг с другом, пишет The Daily Mail.

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Они оба выглядели в приподнятом настроении, когда с улыбкой служили своей общине - сообщает газета.

Дополнение

Еще в 2020 году Аффлек E Instagram приветствовал организацию, подчеркнув стремление Midnight Mission помочь "тем, кто нуждается в жилье, обучении, развитии и восстановлении".

Напомним

Дженнифер Лопес подала заявление о расторжении брака с Беном Аффлеком в суд Лос-Анджелеса. Пара поженилась во второй раз в 2022 году после длительных отношений, которые начались еще в 2000-х годах.

Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему21 нояб. 2024, 08:28 • 133389 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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