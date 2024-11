Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер "больше не желает" общаться с певицей Дженнифер Лопес, согласно источникам, которые утверждают, что актриса будет общаться с певицей лишь в том случае, если это касается ее детей, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Ранее инсайдеры сообщили изданию, что 52-летняя Гарнер чувствовала, что ее использовали как "пешку" во время распада брака Лопес с Беном Аффлеком.

За несколько месяцев до того, как 55-летняя певица официально подала на развод со звездой "Операции "Арго", Гарнер взяла на себя роль "консультанта по вопросам брака" для пары, и некоторые друзья опасались, что ее заставили "играть посредника".

Теперь Гарнер решила дистанцироваться от Лопес и сосредоточить все взаимодействия исключительно на детях в их большой семье.

"Джен больше не желает общаться с Джей Ло, если это не касается детей", - сообщил источник Daily Mail.

"Ее друзья считают, что она не должна была позволять себе настолько втягиваться в помощь Джей Ло исправить ее брак с Беном", - отметил собеседник.

"Особенно учитывая, что Джен порой чувствовала себя будто в состоянии соперничества против Джей Ло во время их брака. Джен слишком добрая и действительно хотела помочь, поэтому она попыталась", - указал источник.

Старшая дочь Гарнер, 18-летняя Вайолет, явно прилагала усилия, чтобы оставаться рядом с Лопес.

Проведя лето в Хэмптоне со своей бывшей мачехой, Вайолет в начале ноября заставила поднять брови, когда сестра Лопес Линда отправилась навестить студентку Йельского университета в частном университете Лиги плюща.

Гарнер считала это взаимодействие "странным", по словам инсайдера, который сказал, что, несмотря на то, что актриса хотела сохранить дистанцию, она никогда не говорила плохо о певице хита On the Floor.

"Джен показалось странным, что Джей Ло сблизилась с Вайолет, а затем Линда появилась в учебном заведении Вайолет", - сказали они.

"Верность Джен - отцу ее детей и их детям, - сказал инсайдер. - Поскольку они любят Джей Ло, Джен никогда не будет ругать ее или говорить о ней негативно".

Дополнение

После развода в 2018 году Гарнер закрутила роман с бизнесменом Джоном Миллером. В последние недели появились сообщения о том, что звезда "Шпионки", возможно, планирует жениться на своей давней любви. Согласно сообщению In Touch, они с Миллером планируют свадьбу и могут связать себя узами брака в Париже. Издание отметило, что Гарнер даже покупала платья, находясь в Европе в сентябре. У Миллера двое детей, сын Квест, 18 лет, и дочь Вайолет, 16 лет, от его бывшей жены, скрипачки Кэролайн Кэмпбелл.

Гарнер и Аффлек развелись в 2018 году после 13 лет брака, но остались близкими, продолжая дружно воспитывать своих троих детей.

Сейчас Гарнер занята новым сезоном сериала "Последнее, что он мне сказал" (The Last Thing He Told Me). Она будет исполнительным продюсером и снова сыграет роль Ханны Холл в сериале по роману Лоры Дэйв. Первый сезон, ставший самым просматриваемым мини-сериалом Apple TV+ в 2023 году, рассказывает об артистке, чья жизнь перевернулась с ног на голову после загадочного исчезновения ее мужа.