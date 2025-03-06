В ВСУ будет использоваться дистанционная система дымопуска
Киев • УНН
Министерство обороны допустило к использованию отечественную систему дистанционного управления дымопуском. Система позволяет управлять десятками дымовых шашек из безопасного места и работает при различных температурах.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ систему дистанционного управления дымопуском отечественного производства. Станция работает в широком диапазоне температур.
Об этом сообщило Министерство обороны, пишет УНН.
Комплекс предназначен для управляемого зажигания пиротехнических устройств в заданной последовательности и конфигурации. Система состоит из компьютеризированных пунктов управления, метеостанции, других периферийных устройств и оборудования, которое позволяет контролировать и приводить в действие десятки дымовых шашек.
Оператор может управлять системой из безопасного места, а сама станция работает в широком диапазоне температур и других климатических факторов.
Напомним
В феврале 2025 года Министерство обороны допустило к эксплуатации более 100 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 90% – разработки украинских предприятий.
Среди новых образцов, которые прошли кодификацию, - беспилотные авиационные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы, средства радиационной, химической и биологической защиты, авиационное оборудование и автотехника.
Кроме того, с начала года кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны более 10 новых образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления.