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В ЗСУ буде використовуватись дистанційна система димопуску

Київ • УНН

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Міноборони допустило до використання вітчизняну систему дистанційного управління димопуском. Система дозволяє керувати десятками димових шашок з безпечного місця та працює при різних температурах.

В ЗСУ буде використовуватись дистанційна система димопуску

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах ЗСУ систему дистанційного управління димопуском вітчизняного виробництва. Станція працює за широкого діапазону температур.

Про це повідомило Міністерство оборони, пише УНН.

Комплекс призначений для керованого запалювання піротехнічних пристроїв у заданій послідовності і конфігурації. Система складається із комп’ютеризованих пунктів управління, метеостанції, інших периферійних пристроїв та устаткування, яке дозволяє контролювати і приводити у дію десятки димових шашок

- йдеться в повідомленні.

Оператор може керувати системою із безпечного місця, а сама станція працює за широкого діапазону температур та інших кліматичних факторів.

Нагадаємо

У лютому 2025 року Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 90% – розробки українських підприємств.

Серед нових зразків, які пройшли кодифікацію, - безпілотні авіаційні комплекси, системи радіоелектронної боротьби, засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, авіаційне обладнання та автотехніка.

Крім того, від початку року кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 10 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління. 

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