Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

"Опыт Джо Рогана" был самым популярным подкастом на Spotify в течение четырех лет, но новое противоречивое аудио-шоу похоже превзошло его.

Передает УНН со ссылкой на dailymail.

Новый подкаст под названием "The Telepathy Tapes", который совместно ведут режиссер Кай Диккенс и психиатр доктор Дайан Хеннаси Пауэлл, стал настолько популярным, что подвинул Джо Рогана на второе место в чартах подкастов Spotify. Но не всем он нравится, есть существенная критика в сторону новой программы.

Например, у некоторых слушателей и экспертов вызвали скептицизм достоверность исследования, а также выводы, которые делают ведущие подкаста.

До этого было известно, что подкаст Рогана привлек внимание слушателей Spotify с тех пор, как скандальный американский комментатор продал эксклюзивные права на стриминговый сервис в 2020 году.

Как сообщается, эта сделка стоимостью 100 миллионов долларов принесла Spotify 14 миллионов новых подписчиков.

С тех пор подкаст Рогана в основном сохранял себя на вершине чартов.

Сейчас подкаст может похвастаться до 190 миллионов загрузок в месяц.

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Определены 10 самых популярных подкастов в 2024 году на платформе Spotify.

Подкаст Мариан Рохас Эстапе: психиатр Мариан Рохас Эстапе рассматривает наиболее волнующие темы нашего поколения, в частности социальные сети и одиночество.

Подкаст Café Com Deus Pai - португальский проект рассказывает о религии и духовности.

Подкаст Crime Junkie. В нем вы откроете таинственные "настоящие криминальные" истории.

Подкаст Relatos de la Noche. Этот подкаст рассказывает об историях и легендах Мексики и Латинской Америки.

Подкаст Serial Killers - вы окажетесь в головах величайших убийц.

Подкаст "Дневник генерального директора" Стивена Бартлетта - о самых влиятельных людях и величайших экспертах и мыслителях нашей планеты.

Подкаст This Past Weekend, который ведет Тео Фон является хорошим сочетанием юмора и глубоких разговоров.

Подкаст Huberman Lab. Этот подкаст, организованный доктором Хуберманом, рассказывает о нейронауке и о том, как работает наш мозг.

Call Her Daddy, который ведет Алекс Купер. В этом подкасте Алекс Купер принимает разных гостей, дает советы, а также рассказывает о сексуальности.

Подкаст Joe Rogan Experience. Комик Джо Роган приглашает друзей, а также нескольких общественных деятелей с разным прошлым.

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