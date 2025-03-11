Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Бывшая первая леди США Мишель Обама анонсировала новый подкаст "IMO", который она будет вести вместе со своим братом Крейгом Робинсоном. Об этом сообщает HuffPost, пишет УНН.

Со всем, что происходит в мире, мы все ищем ответы и людей, к которым можно обратиться. Мой брат Крейг и я запустили подкаст "IMO", чтобы создать пространство, где люди могут прийти такими, какими они есть, задать честные вопросы, высказать свое мнение и вести вдумчивые разговоры о жизни. Не существует единого способа справиться с проблемами, с которыми мы можем столкнуться - будь то семья, вера или наши личные отношения - но выделение времени на то, чтобы открыться и поговорить об этих проблемах, может вселить надежду - сказала Обама Deadline.

Премьера проекта состоится в среду. В частности, ожидается два эпизода: первый будет вступительным, а во втором эпизоде актриса Исса Рэй расскажет о трудностях взрослой дружбы.

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Сообщается, что на протяжении всего проекта Обама и Робинсон будут предлагать свои мысли и "откровенные взгляды на повседневные вопросы, формирующие нашу жизнь, отношения и мир вокруг нас".

"Мы выросли, обсуждая вместе большие и маленькие вопросы жизни", - рассказал Робинсон, исполнительный директор Национальной ассоциации баскетбольных тренеров. "И теперь мы приглашаем слушателей к этому разговору, надеясь, что он положит начало новым идеям, новым перспективам и создаст связь, которую мы все могли бы использовать прямо сейчас".

Кроме Рэй, в подкасте будут представлены интервью с широким кругом гостей, включая клинического психолога доктора Орну Гуральник, актеров Кеке Палмер, Тайлера Перри и Трейси Эллис Росс, социального психолога и писателя Джонатана Хайдта, актера Сета Рогена и его жену Лорен Роген и других.

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