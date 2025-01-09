Президент США Байден стал прадедушкой
Киев • УНН
Внучка президента США Наоми Байден родила мальчика весом 4,6 кг в Лос-Анджелесе. Малыша назвали Уильям Бреннон Нил IV, а президентская чета уже навестила новорожденного в больнице.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден 8 января стали прадедушкой и прабабушкой: внучка сообщила о беременности в день президентских выборов. Об этом пишет People, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ребенок появился в семье внучки Байденов Наоми - дочери Хантера Байдена и писательницы Кэтлин Буле.
Роды прошли в больнице Лос-Анджелеса, там на свет появился мальчик весом 4,6 кг. Его назвали Уильям Бреннон Нил IV.
Президентская чета провела в больнице около 40 минут.
Ранее Байден выразил радость по поводу пополнения в семье, отметив, что 31-летняя Наоми планирует сделать кесарево сечение. Женщина сообщила о своей беременности в день президентских выборов в США, поделившись селфи, на котором на животе была наклейка "Мы проголосовали".
Внучка Байденов Наоми вышла замуж за адвоката Питера в ноябре 2022 года. Эта свадьба стала первой за почти десять лет, которая состоялась в Белом доме, и первой в истории для внука действующего президента.
Президент Байден, у которого пятеро детей и семеро внуков, неоднократно подчеркивал, насколько близки его отношения с внуками. В подкасте SmartLess в 2022 году он сказал: "Они без ума от меня, а я - от них. Каждый день я связываюсь с каждым из своих внуков".
Напомним
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