Президент США Байден став прадідусем

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден 8 січня стали прадідусем та прабабусею: онука повідомила про вагітність у день президентських виборів. Про це пише People, передає УНН.

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Зазначається, що дитина з'явилася у сім'ї онуки Байденів Наомі - доньки Хантера Байдена і письменниці Кетлін Буле.

Пологи пройшли у лікарні Лос-Анджелеса, там на світ з'явився хлопчик вагою 4,6 кг. Його назвали Вільям Бреннон Ніл IV.

Президентське подружжя провело у лікарні близько 40 хвилин.

Раніше Байден висловив радість з приводу поповнення у родині, зазначивши, що 31-річна Наомі планує зробити кесарів розтин. Жінка повідомила про свою вагітність у день президентських виборів у США, поділившись селфі, на якому на животі була наліпка "Ми проголосували".

Онука Байденів Наомі вийшла заміж за адвоката Пітера у листопаді 2022 року. Це весілля стало першим за майже десять років, яке відбулося в Білому домі, і першим в історії для онука чинного президента.

Президент Байден, який має п’ятеро дітей та семеро онуків, неодноразово підкреслював, наскільки близькими є його стосунки з онуками. У подкасті SmartLess у 2022 році він сказав: "Вони шаленіють від мене, а я — від них. Щодня я зв’язуюся з кожним із своїх онуків".

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