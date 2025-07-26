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Зеленский озвучил, сколько воинов с начала полномасштабного вторжения посмертно удостоены звания Герой Украины

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россии 684 украинских воина отмечены званием Герой Украины, 428 из них посмертно. Президент Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины командиру бригады "Лють" Максиму Казбану, погибшему в ДТП в Донецкой области.

Зеленский озвучил, сколько воинов с начала полномасштабного вторжения посмертно удостоены звания Герой Украины

С начала полномасштабного вторжения россии 684 украинских воина из различных составляющих Сил безопасности и обороны отмечены званием Герой Украины, из них 428 удостоены этого звания посмертно. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

С начала полномасштабного российского вторжения 684 наших воина из различных составляющих Сил безопасности и обороны отмечены званием Герой Украины, из них 428 удостоены этого звания посмертно. Всегда помним и чтим каждого и каждую, кто боролся за Украину, ее независимость и нормальную жизнь для наших людей 

- написал Зеленский и опубликовал видео с Героями.

Президент также подписал указ о присвоении звания Герой Украины командиру бригады "Лють" Максиму Казбану посмертно.

22 июля командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области.

В четверг, 24 июля, в Киеве простились с командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максимом Казбаном.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Национальная полиция Украины
Владимир Зеленский
Украина
Киев
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