Зеленський озвучив, скільки воїнів від початку повномаштабного вторгнення посмертно удостоєні звання Герой України

Від початку повномасштабного вторгнення росії 684 українських воїни з різних складових Сил безпеки та оборони відзначені званням Герой України, із них 428 удостоєні цього звання посмертно. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Від початку повномасштабного російського вторгнення 684 наших воїни з різних складових Сил безпеки та оборони відзначені званням Герой України, із них 428 удостоєні цього звання посмертно. Завжди памʼятаємо та шануємо кожного й кожну, хто боровся за Україну, її незалежність і нормальне життя для наших людей - написав Зеленський та опублікував відео з Героями.

Президент також підписав указ про відзначення званням Герой України командира бригади "Лють" Максима Казбана посмертно.

22 липня командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині.

У четвер, 24 липня, у Києві попрощалися із командиром Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максимом Казбаном.