Президент присвоїв звання Героя України загиблому командиру бригади "Лють"
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України полковнику поліції Максиму Казбану, командиру Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". Казбан загинув у ДТП на Донеччині 22 липня.
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому командиру Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максиму Казбану, передає УНН.
Деталі
"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Казбану Максиму Олександровичу - полковнику поліції (посмертно)", - йдеться в указі №551/2025.
Доповнення
22 липня командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині.
У четвер, 24 липня, у Києві попрощалися із командиром б'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максимом Казбаном.