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Президент присвоил звание Героя Украины погибшему командиру бригады "Лють"

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины полковнику полиции Максиму Казбану, командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють». Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля.

Президент присвоил звание Героя Украины погибшему командиру бригады "Лють"

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины погибшему командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максиму Казбану, передает УНН.

Детали

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Казбану Максиму Александровичу - полковнику полиции (посмертно)", - говорится в указе №551/2025.

Дополнение

22 июля командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области.

В четверг, 24 июля, в Киеве попрощались с командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максимом Казбаном.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Национальная полиция Украины
Владимир Зеленский
Киев
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