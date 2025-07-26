Президент присвоил звание Героя Украины погибшему командиру бригады "Лють"
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины полковнику полиции Максиму Казбану, командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють». Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля.
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины погибшему командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максиму Казбану, передает УНН.
Детали
"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Казбану Максиму Александровичу - полковнику полиции (посмертно)", - говорится в указе №551/2025.
Дополнение
22 июля командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области.
В четверг, 24 июля, в Киеве попрощались с командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максимом Казбаном.