"Многому научились": Мальдера оценил выступление сборной Украины в Лиге наций
Киев • УНН
Андреа Мальдера заявил о прогрессе сборной Украины и изменениях в системе игры. Команда сохранила место в дивизионе B.
Главный тренер мужской сборной Украины по футболу Андреа Мальдера подвел итоги выступления команды в Лиге наций УЕФА 2026/27. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, информирует УНН.
Детали
По словам наставника, в течение турнира команда достигла "большого прогресса".
Мы также изменили систему игры, также ввели многих игроков. Сейчас существует гораздо более тесная связь между мной и командой
В то же время он добавил, что в национальной сборной не так просто вносить изменения.
"Есть определенные клубы, которым нужны месяцы, чтобы найти свою идентичность. Ребята мне доверились, делали все, о чем я их просил. И за эти месяцы произошло очень много позитивных вещей, даже из наших поражений. Надеемся быть готовыми в марте", - резюмировал наставник "сине-желтых".
Напомним
Мужская сборная Украины по футболу сохранила прописку в Лиге B Лиги наций УЕФА. Об этом стало известно после заключительного матча группового этапа розыгрыша 2026/27, в котором "сине-желтые" в словацком Кошице обыграли команду Грузии со счетом 1:0.
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