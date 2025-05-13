ССО уничтожили российский ЗРК БУК-М3 стоимостью 45 млн долларов ударными дронами

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3 с помощью ударных дронов. Видео опубликовано на страницах ССО в соцсетях, передает УНН.

Детали

БУК-М3 – это одно из ключевых средств противовоздушной обороны россиян, которое они используют для поражения целей в воздухе, на земле и на воде. Ориентировочная стоимость данного комплекса – 45 млн долларов: операторы ССО обнаружили его и уничтожили полностью вместе с боекомплектом.

Кроме комплекса БУК-М3, украинские спецназовцы обнаружили и уничтожили РСЗО "Ураган-1".

Напомним

Украинские защитники проводили спецразведку за линией боевого столкновения, где было обнаружено передвижение вражеских штурмовиков. Силы специальных операций ВСУ осуществили огневой контакт, быстрый бой привел к уничтожению группы противника.

Также подразделения ССО ВСУ взяли в плен 14 российских военных, включая трех офицеров, на территории курской области. В ходе операций было уничтожено около 30 военнослужащих противника.