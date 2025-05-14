"Магура" показала эффектное видео уничтожения российских захватчиков на Сумском направлении

На Сумском направлении украинские бойцы из 47 механизированной бригады "Магура" уничтожили позицию российских разведчиков, удачно применив FPV-дроны и самоходную артиллерийскую установку Paladin. Об этом рассказывает УНН со ссылкой на Сухопутные войска и на страницу 47 бригады в Telegram.

Детали

Подразделения 47 механизированной бригады "Магура" стерли в пепел позицию российских разведчиков на Сумском направлении - говорится в сообщении Сухопутных войск.

Сообщается, что сначала FPV-дроны обезвредили антенны на позициях врага, а дальше начала работать САУ Paladin. Шесть 155-мм снарядов похоронили российских захватчиков в блиндажах.

Они думали, что мастера маскировки и будут безнаказанно летать дронами-разведчиками над нашими позициями. Но нет. 47 бригада "Магура" таких быстро обнаруживает и… выжигает. В буквальном смысле этого слова - сообщили в 47 бригаде.

В подразделении также подтвердили, что сначала FPV-дроны сбили спутниковую антенну российских захватчиков, после этого были уничтожены выносные антенны под БПЛА.

Довершил дело подразделение САДн (самоходный артиллерийский дивизион - ред). Враги еще пытались спасаться в блиндаже — но шесть 155-мм снарядов, выпущенных из наших Paladin, просто стерли вражеский расчет в пепел - доложили военные.

Дополнение

Операторы дронов Ivan Franko Group поразили вражеский "Урал" с БК, грузовики, гаубицу, пехоту, средства связи и танк оккупантов. Бойцы также показали видео уничтожения вражеских складов с БК и техникой.

Также украинские ССО уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 стоимостью 45 млн долларов с помощью дронов. Также было уничтожено РСЗО "Ураган-1".