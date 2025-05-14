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"Магура" показала эффектное видео уничтожения российских захватчиков на Сумском направлении

Киев • УНН

 • 18 просмотра

На Сумском направлении бойцы 47 бригады дронами и САУ Paladin уничтожили позицию разведчиков рф. Сначала FPV-дроны обезвредили антенны, затем САУ Paladin уничтожила блиндажи.

"Магура" показала эффектное видео уничтожения российских захватчиков на Сумском направлении

На Сумском направлении украинские бойцы из 47 механизированной бригады "Магура" уничтожили позицию российских разведчиков, удачно применив FPV-дроны и самоходную артиллерийскую установку Paladin. Об этом рассказывает УНН со ссылкой на Сухопутные войска и на страницу 47 бригады в Telegram.

Детали

Подразделения 47 механизированной бригады "Магура" стерли в пепел позицию российских разведчиков на Сумском направлении

- говорится в сообщении Сухопутных войск.

Сообщается, что сначала FPV-дроны обезвредили антенны на позициях врага, а дальше начала работать САУ Paladin. Шесть 155-мм снарядов похоронили российских захватчиков в блиндажах.

Они думали, что мастера маскировки и будут безнаказанно летать дронами-разведчиками над нашими позициями. Но нет. 47 бригада "Магура" таких быстро обнаруживает и… выжигает. В буквальном смысле этого слова

- сообщили в 47 бригаде.

В подразделении также подтвердили, что сначала FPV-дроны сбили спутниковую антенну российских захватчиков, после этого были уничтожены выносные антенны под БПЛА.

Довершил дело подразделение САДн (самоходный артиллерийский дивизион - ред). Враги еще пытались спасаться в блиндаже — но шесть 155-мм снарядов, выпущенных из наших Paladin, просто стерли вражеский расчет в пепел

- доложили военные.

Дополнение

Операторы дронов Ivan Franko Group поразили вражеский "Урал" с БК, грузовики, гаубицу, пехоту, средства связи и танк оккупантов. Бойцы также показали видео уничтожения вражеских складов с БК и техникой.

Также украинские ССО уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 стоимостью 45 млн долларов с помощью дронов. Также было уничтожено РСЗО "Ураган-1".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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