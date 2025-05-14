Билецкий рассказал, за что будет снимать с должностей командиров и офицеров в Третьем корпусе

Андрей Билецкий в интервью главному редактору Цензор.net Юрию Бутусову назвал первые задачи на должности командира новосозданного Третьего армейского корпуса.

В корпус войдут пять бригад – тяжелая механизированная, механизированные, штурмовые, а также так называемый корпусный комплект: БПЛА, разведка, логистика, медицина, связь, другие. "Сейчас все ресурсы брошены на полк беспилотных систем, чтобы очень быстро масштабировать систему Третьей штурмовой и дать бригадам зонтик, который прикроет с неба и в обороне, и в наступлении. В большинстве бригад они [беспилотные подразделения] есть, в некоторых – на очень неплохом уровне, но хотим масштабировать", – пояснил комкор.

Внедрение унифицированного управления корпусом, устава и оперативных процедур армий НАТО, качественного планирования любых действий. Формирование командного духа, создание учебного подразделения корпусного уровня для подготовки и переподготовки всех солдат, офицеров и сержантов. "Я хочу на самом деле переобучить фактически всех солдат.., чтобы солдат понимал, как здесь выживать и выполнять задачу? Чтобы он не был "человеком с ружьем", как у кацапов, а профессиональным бойцом украинской армии", – сказал Билецкий.

Критически важна – подготовка сержантов. За предыдущий год Третья штурмовая подготовила 500 сержантов – командиров отделения и сержантов взвода роты. Главным сержантом Третьего корпуса назначен военный на позывной "Боб": "Легендарный абсолютно человек. Начинал в Азове, прошел все курсы Военной школы Коновальца, быв разведчиком в Азове и Третьей штурмовой. Уверен, сержантская ветвь будет идти сложно, но она точно будет идти".

Билецкий прокомментировал кадровую политику на должности командира корпуса, заявив, что будет опираться в первую очередь на действующих командиров подразделений, офицеров и сержантов, а снимать с должностей будет исключительно за "некомпетентность, некомандность, непорядочность". Он также отметил главнокомандующего ВСУ, Генштаб и командование Сухопутных войск за содействие в развитии корпуса.