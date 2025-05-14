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Білецький розповів, за що зніматиме з посад командирів і офіцерів у Третьому корпусі

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

Андрій Білецький назвав перші задачі на посаді командира Третього армійського корпусу. Зніматиме з посад за некомпетентність і непорядність.

Білецький розповів, за що зніматиме з посад командирів і офіцерів у Третьому корпусі

Андрій Білецький в інтервʼю головному редактору Цензор.net Юрію Бутусову назвав перші задачі на посаді командира новоствореного Третього армійського корпусу.

У корпус увійдуть пʼять бригад – важка механізована, механізовані, штурмові, а також так званий корпусний комплект: БПЛА, розвідка, логістика, медицина, зв’язок, інші. "Зараз всі ресурси кинуті на полк безпілотних систем, щоб дуже швидко масштабувати систему Третьої штурмової і дати бригадам парасольку, яка прикриє з неба і в обороні, і в наступі. В більшості бригад вони [безпілотні підрозділи] є, в деяких – на дуже непоганому рівні, але хочемо масштабувати", – пояснив комкор.

Впровадження уніфікованого управління корпусом, статуту і оперативних процедур армій НАТО, якісного планування будь-яких дій. Формування командного духу, створення навчального підрозділу корпусного рівня для підготовки і перепідготовки всіх солдатів, офіцерів і сержантів. "Я хочу насправді переобучити фактично всіх солдатів.., щоб солдат розумів, як тут виживати і виконувати задачу? Щоб він не був "человеком с ружьем", як у кацапів, а професійним бійцем української армії", – сказав Білецький. 

Критично важлива – підготовка сержантів. За попередній рік Третя штурмова підготувала 500 сержантів – командирів відділення і сержантів взводу роти. Головним сержантом Третього корпусу призначено військового на позивний "Боб": "Легендарна абсолютно людина. Починала в Азові, пройшла всі курси Військової школи Коновальця, була розвідником в Азові і Третій штурмовій. Певен, сержантська гілка буде йти складно, але вона точно буде йти".

Білецький прокоментував кадрову політику на посаді командира корпусу, заявивши, що буде спиратись у першу чергу на діючих командирів підрозділів, офіцерів і сержантів, а знімати з посад буде виключно за "некомпетентність, некомандність, непорядність". Він також відмітив головнокомандувача ЗСУ, Генштаб і командування Сухопутних військ за сприяння у розбудові корпусу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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