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Комбат 47-ї бригади “Маґура” подав рапорт про звільнення через "тупорилу втрату людей" і "дебільні задачі"

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Олександр Ширшин заявив про неефективні рішення, ігнорування командуванням реального стану справ та великі втрати. Він сподівається, що його рапорт задовольнять найближчим часом.

Комбат 47-ї бригади “Маґура” подав рапорт про звільнення через "тупорилу втрату людей" і "дебільні задачі"

 Командир одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин повідомив про подання рапорту на звільнення з посади. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

За словами військового, причиною такого рішення стали неефективні управлінські рішення, "політичні ігри" та ігнорування реального стану справ командуванням. Він назвав ситуацію на напрямку, де виконував завдання його підрозділ, "тупорилою втратою людей" і розкритикував дії генералітету.

Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в сраку. "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися. Відповідний рапорт написано, сподіваюся мене знімуть найближчим часом

- йдеться у дописі.

Олександр Ширшин також висловив сподівання, що зможе найближчим часом поділитися деталями з журналістами.

У підсумку військовий позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ у Facebook з коментарем "Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".

У Генеральному штабі Збройних Сил України наразі офіційно не коментували цю заяву.

Нагадаємо

На Сумському напрямку українські бійці з 47 механізованої бригади "Маґура" знищили позицію російських розвідників, вдало застосувавши FPV-дрони та самохідну-артилерійську установку Paladin.

Білецький розповів, за що зніматиме з посад командирів і офіцерів у Третьому корпусі14.05.25, 14:19 • 2534 перегляди

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