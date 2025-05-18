Атаковано 7 населених пунктів Харківщини: внаслідок російських обстрілів пошкоджено будинки та пекарню

Минулої доби 7 населених пунктів Харківської області зазнали ворожих російських ударів. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, пекарня та фермерське господарство. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов пише УНН.

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За його словами росіяни минулої доби застосували на Харківщині різні види озброєння. Зокрема 4 КАБи, 2 БпЛА типу "Шахед" та 10 БпЛА "Герань-2".

Як повідомив Синєгубов, пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

Ідеться про такі наслідки:

у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватних домоволодіння, пекарню, багатоквартирний будинок та конструктивні елементи не експлуатуємо господарської будівлі;

в Ізюмському районі пошкоджено лінію електромережі;

у Чугуївському районі пошкоджено інфраструктуру фермерського господарства, газорозподільний вузол.

Також за словами начальника ОДА упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Минулої доби ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанської та у бік Строївки. На Куп'янському напрямку за добу відбулася атака одних окупантів. Сили оборони відбили штурмову дію противника неподалік Загризового - зазначив він.

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