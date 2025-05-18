Атаковано 7 населенных пунктов Харьковщины: в результате российских обстрелов повреждены дома и пекарня

За прошедшие сутки 7 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским российским ударам. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, пекарня и фермерское хозяйство. Пострадавших среди местного населения нет.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов пишет УНН.

Детали

По его словам, россияне за прошедшие сутки применили на Харьковщине различные виды вооружения. В частности, 4 КАБа, 2 БПЛА типа "Шахед" и 10 БПЛА "Герань-2".

Как сообщил Синегубов, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Речь идет о таких последствиях:

в Купянском районе повреждены 3 частных домовладения, пекарня, многоквартирный дом и конструктивные элементы не эксплуатируемого хозяйственного здания;

в Изюмском районе повреждена линия электросети;

в Чугуевском районе повреждена инфраструктура фермерского хозяйства, газораспределительный узел.

Также, по словам начальника ОГА, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

За прошедшие сутки враг трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанской и в сторону Строевки. На Купянском направлении за сутки произошла атака одних оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника неподалеку Загрызового - отметил он.

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