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россия атакует всю линию фронта: Генштаб ВСУ обнародовал карты боевых действий

Киев • УНН

 • 306 просмотра

В течение 17 мая на фронте произошло 167 боевых столкновений. Российская армия совершила почти 4800 обстрелов позиций ВСУ, включая 122 из РСЗО и 75 авиационных ударов.

россия атакует всю линию фронта: Генштаб ВСУ обнародовал карты боевых действий

За прошедшие сутки, 17 мая вдоль всей линии фронта было зафиксировано 167 боевых столкновений. Армия рф совершила почти 4800 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня. Об этом в воскресенье, 18 мая сообщил в утреннем отчете Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 на российско-украинском фронте зафиксировано 167 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 75 авиационных ударов, сбросив при этом 106 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2960 дронов-камикадзе и осуществили 4735 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня.

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Бунякино Сумской области; Купянск Харьковской области; Березовое Днепропетровской области; Куртовка, Константиновка, Белицкое, Яблоновка, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Гуляйполе, Каменское Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.

Ситуация по направлениям

В минувшие сутки враг трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Катериновка, Ямполовка и Зеленая Долина.

На Северском направлении в районах Белогоровки и Верхнекаменского противник десять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь наступательных действий вблизи Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечиного, Ступочок и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дылеевки и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Новосергеевка, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Богатыря, Свободного Поля, Равнополя, Новополя, Зеленого Поля и в сторону Комара.

На Ореховском направлении наши защитники отбили семь вражеских штурмов в районах Щербаков, Степового и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия — успеха не имел.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, осуществил 224 артиллерийских обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.

Напомним

Европейские страны пока не готовятся к отправке миротворческих войск в Украину, поскольку все усилия сосредоточены на достижении прекращения огня со стороны России. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Албании.

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на более 4 млрд крон18.05.25, 02:47 • 5256 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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