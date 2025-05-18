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"Ми далекі від цього": Європа наразі не готується розміщувати війська в Україні - Мерц

Київ • УНН

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Європейські країни не планують відправляти миротворців в Україну, зосереджуючись на переговорах щодо припинення вогню з Росією. Формат мирних переговорів та гарантії безпеки для України є пріоритетом.

"Ми далекі від цього": Європа наразі не готується розміщувати війська в Україні - Мерц

Європейські країни наразі не готуються до відправлення миротворчих військ в Україні, оскільки всі зусилля зосереджені на досягненні припинення вогню з боку Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі лідерів країн ЄС та президента України Володимира Зеленського на саміті в Албанії, передає УНН з посиланням на інформагенцію Reuters.

Деталі

За словами канцлера Німеччини, будь-які плани щодо майбутнього мирного врегулювання повинні передбачати чіткий формат переговорів і потенційні гарантії безпеки для України.

Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки, можливо, колись знадобляться Україні

- наголосив Фрадріх Мерц.

Він зауважив, що наразі немає жодних підстав говорити про введення європейських миротворців в Україну для стримування російської агресії.

"Ми далекі від цього… Ми хочемо, щоб припинилася стрілянина, припинилися вбивства… Це ті питання, якими ми наразі займаємося", - зазначив німецький канцлер.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заперечив можливість введення польських військ в Україну після припинення вогню, незважаючи на обговорення з США.

Серед лідерів країн Європи немає одностайності щодо рішення про введення миротворців в Україну.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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Радослав Сікорський
Фрідріх Мерц
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