"Ми не здамося": Мерц запевнив у підтримці України до кінця війни з росією

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц підтвердив подальшу підтримку України у її війні з росією. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Х", передає УНН.

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Канцлер зазначив, що провів розмову з президентом США Дональдом Трампа, у якій підтвердив позицію щодо підтримки України до завершення війни.

Ми знову поговорили з президентом Трампом. Ми продовжуватимемо допомагати Україні завершити війну. Ми не здамося – написав Мерц.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що він "може" зателефонувати главі кремля володимиру путіну, щоб обговорити припинення війни росії в Україні.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп прагне закінчення війни, тому важлива координація зі Сполученими Штатами Америки.

Однак під час переговорів у Стамбулі очільник російської делегації володимир мединський заявив, що кремль готовий воювати проти України, скільки буде потрібно. У якості прикладу він навів російсько-шведську війну, яка тривала 21 рік, з 1700 по 1721 роки.