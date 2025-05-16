Трамп хоче завершити війну й нам потрібно максимально координуватися - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що Трамп прагне закінчення війни, тому важлива координація. Він пообіцяв інформувати про переговори в Стамбулі щодо реальних кроків рф до миру.
Президент США Дональд Трамп хоче завершити війну й тому Україні та Америці потрібно максимально координуватися. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті у Албанії, передає УНН.
Деталі
З лідерами та країнами, які тут присутні, ми почали працювати над новою безпековою архітектурою для України і я хочу подякувати всім, то до цього долучився. Зараз час рухатися до дуже практичних кроків. Президент Трамп хоче завершити цю війну й відповідно нам потрібно максимально координуватися. Підтримка США надзвичайно важлива, ми всі працюємо разом на всіх рівнях для того, щоб досягти припинення вогню
Президент заявив, що буде інформувати про те, що відбувається в Стамбулі, де тривають переговори між українською та російською делегаціями.
Буду інформувати чи є якісь шанси на те, що рф буде робити реальні кроки, щоб припинити вбивства й наблизити завершення війни
Зупинити вбивства і досягти миру: Келлог розповів про зустріч з українською делегацією в Стамбулі16.05.25, 14:40 • 1594 перегляди
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що він "може" зателефонувати главі кремля володимиру путіну, щоб обговорити припинення війни росії в Україні.
У Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, Туреччини та США, сторони обговорили реальні механізми досягнення миру і гуманітарні питання, у тому числі звільнення українських полонених і повернення дітей.