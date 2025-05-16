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Трамп хоче завершити війну й нам потрібно максимально координуватися - Зеленський

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Президент України заявив, що Трамп прагне закінчення війни, тому важлива координація. Він пообіцяв інформувати про переговори в Стамбулі щодо реальних кроків рф до миру.

Трамп хоче завершити війну й нам потрібно максимально координуватися - Зеленський

Президент США Дональд Трамп хоче завершити війну й тому Україні та Америці потрібно максимально координуватися. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті у Албанії, передає УНН.

Деталі

З лідерами та країнами, які тут присутні, ми почали працювати над новою безпековою архітектурою для України і я хочу подякувати всім, то до цього долучився. Зараз час рухатися до дуже практичних кроків. Президент Трамп хоче завершити цю війну й відповідно нам потрібно максимально координуватися. Підтримка США надзвичайно важлива, ми всі працюємо разом на всіх рівнях для того, щоб досягти припинення вогню

- сказав Зеленський.

Президент заявив, що буде інформувати про те, що відбувається в Стамбулі, де тривають переговори між українською та російською делегаціями.

Буду інформувати чи є якісь шанси на те, що рф буде робити реальні кроки, щоб припинити вбивства й наблизити завершення війни

- заявив Зеленський.

Зупинити вбивства і досягти миру: Келлог розповів про зустріч з українською делегацією в Стамбулі16.05.25, 14:40 • 1594 перегляди

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що він "може" зателефонувати главі кремля володимиру путіну, щоб обговорити припинення війни росії в Україні.

У Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, Туреччини та США, сторони обговорили реальні механізми досягнення миру і гуманітарні питання, у тому числі звільнення українських полонених і повернення дітей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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