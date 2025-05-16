У Стамбулі Україна, Туреччина та США обговорили реальні механізми досягнення миру - ОП

У Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, Туреччини та США, сторони обговорили реальні механізми досягнення миру і гуманітарні питання, у тому числі звільнення українських полонених і повернення дітей, повідомили в Офісі Президента за підсумками переговорів, пише УНН.

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Українська делегація у складі керівника ОП Андрія Єрмака, голови МЗС Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова, як зазначається, "провела змістовну розмову" з держсекретарем США Марко Рубіо, який також є в.о. радника президента США з питань нацбезпеки, спецпредставником президента США Кітом Келлогом, головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом і головою національної розвідки Туреччини Ібрагімом Калином.

Під час зустрічі обговорили спільну роботу над реальними механізмами, які мають привести до справедливого й тривалого миру для України. Усі сторони чітко наголосили: війна має завершитися стійким і справедливим миром, а повне та безумовне припинення вогню - основа для подальших рішень - зазначили в ОП.

Обговорили також, як вказано, "гуманітарні питання, зокрема звільнення українських полонених і повернення дітей, що є пріоритетом для України".

"Водночас росія вкотре продемонструвала, що не зацікавлена в мирі. Про це свідчить її відсутність на переговорах на відповідному рівні представництва, ігнорування міжнародних ініціатив та відмова припинити агресію", - наголосили в ОП.

Доповнення

Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.

Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30. Але російська делегація прибула на місце із запізненням. Зустріч стартувала близько 13:36.

За даними ЗМІ, Україна звинуватила росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини.

Україна готова до безумовного припинення вогню й прямих переговорів на найвищому рівні – Умєров

Це перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.