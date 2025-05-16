Україна готова до безумовного припинення вогню й прямих переговорів на найвищому рівні – Умєров

Українська сторона готова до безумовного припинення вогню й прямих переговорів на найвищому рівні. Сьогодні українська делегація прибула до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

У Стамбулі разом з Керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою провели зустріч зі спеціальним представником Президента Сполучених Штатів Америки Кітом Келлогом, радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером та дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном

Він зазначив, що вони скоординували позиції з колегами напередодні сьогоднішньої зустрічі з російською делегацією в Стамбулі.

Українська сторона підтвердила свою відданість мирним зусиллям, підкреслюючи конструктивні кроки, зроблені в останні тижні та місяці. Ми готові до повного та безумовного припинення вогню, про що зазначали раніше під час зустрічей у Джидді та Ріяді з нашими американськими партнерами. Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні. Сьогодні ми прибули до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру

Міністр оборони України розповів за яких умов можливий мир.

Мир можливий лише за умови, що росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх

Умєров висловив вдячність партнерам — США, Франції, Великій Британії та Німеччині — за їхню підтримку у просуванні мирного процесу.

Також вдячні Туреччині за сприяння в організації сьогоднішньої зустрічі та за створення платформи для переговорів, а також за активну участь у досягненні справедливого миру для України.Ми продовжуємо нашу боротьбу за справедливий і тривалий мир і не припиняємо зусиль для його досягнення