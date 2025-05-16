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Украина готова к безусловному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне – Умеров

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Украинская сторона заявила о готовности к безусловному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне для достижения длительного мира. Мир возможен при условии конкретных действий рф.

Украина готова к безусловному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне – Умеров

Украинская сторона готова к безусловному прекращению огня и прямым переговорам на высшем уровне. Сегодня украинская делегация прибыла в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

В Стамбуле вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой провели встречу со специальным представителем Президента Соединенных Штатов Америки Китом Келлогом, советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером и дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном

- сообщил Умеров.

Он отметил, что они скоординировали позиции с коллегами в преддверии сегодняшней встречи с российской делегацией в Стамбуле.

Украинская сторона подтвердила свою приверженность мирным усилиям, подчеркивая конструктивные шаги, предпринятые в последние недели и месяцы. Мы готовы к полному и безусловному прекращению огня, о чем отмечали ранее во время встреч в Джидде и Рияде с нашими американскими партнерами. Украина готова к прямым переговорам на высшем уровне. Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру

- заявил Умеров.

Министр обороны Украины рассказал, при каких условиях возможен мир.

Мир возможен только при условии, что россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых — полное прекращение огня на как минимум 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех

- рассказал Умеров.  

 Умеров выразил благодарность партнерам — США, Франции, Великобритании и Германии — за их поддержку в продвижении мирного процесса.

Также благодарны Турции за содействие в организации сегодняшней встречи и за создание платформы для переговоров, а также за активное участие в достижении справедливого мира для Украины.Мы продолжаем нашу борьбу за справедливый и длительный мир и не прекращаем усилий для его достижения

 - отметил министр.

Украинская делегация будет добиваться обсуждения встречи Зеленского и путина на переговорах - СМИ

Дополнение 

В МИД Украины отмечали, что украинская делегация на переговорах с россией будет настаивать на полном и безусловном прекращении огня. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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