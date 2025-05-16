В Стамбуле Украина, Турция и США обсудили реальные механизмы достижения мира - ОП

В Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры между делегациями Украины, Турции и США, стороны обсудили реальные механизмы достижения мира и гуманитарные вопросы, в том числе освобождение украинских пленных и возвращение детей, сообщили в Офисе Президента по итогам переговоров, пишет УНН.

Детали

Украинская делегация в составе руководителя ОП Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова, как отмечается, "провела содержательный разговор" с госсекретарем США Марко Рубио, который также является и.о. советника президента США по вопросам нацбезопасности, спецпредставителем президента США Китом Келлогом, главой МИД Турции Хаканом Фиданом и главой национальной разведки Турции Ибрагимом Калыном.

Во время встречи обсудили совместную работу над реальными механизмами, которые должны привести к справедливому и длительному миру для Украины. Все стороны четко отметили: война должна завершиться устойчивым и справедливым миром, а полное и безусловное прекращение огня - основа для дальнейших решений - отметили в ОП.

Обсудили также, как указано, "гуманитарные вопросы, в частности освобождение украинских пленных и возвращение детей, что является приоритетом для Украины".

"В то же время россия в очередной раз продемонстрировала, что не заинтересована в мире. Об этом свидетельствует ее отсутствие на переговорах на соответствующем уровне представительства, игнорирование международных инициатив и отказ прекратить агрессию", - указали в ОП.

Дополнение

Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.

Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, была запланирована на 12:30. Но российская делегация прибыла на место с опозданием. Встреча стартовала около 13:36.

По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции.

Украина готова к безусловному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне – Умеров

Это первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хоть сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.