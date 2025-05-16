Трамп хочет завершить войну, и нам нужно максимально координироваться - Зеленский

Президент США Дональд Трамп хочет завершить войну, и поэтому Украине и Америке нужно максимально координироваться. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Албании, передает УНН.

Детали

С лидерами и странами, которые здесь присутствуют, мы начали работать над новой архитектурой безопасности для Украины, и я хочу поблагодарить всех, кто к этому приобщился. Сейчас время двигаться к очень практическим шагам. Президент Трамп хочет завершить эту войну и, соответственно, нам нужно максимально координироваться. Поддержка США чрезвычайно важна, мы все работаем вместе на всех уровнях для того, чтобы достичь прекращения огня - сказал Зеленский.

Президент заявил, что будет информировать о том, что происходит в Стамбуле, где продолжаются переговоры между украинской и российской делегациями.

Буду информировать, есть ли какие-либо шансы на то, что рф будет делать реальные шаги, чтобы прекратить убийства и приблизить завершение войны - заявил Зеленский.

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Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он "может" позвонить главе кремля владимиру путину, чтобы обсудить прекращение войны россии в Украине.

В Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры между делегациями Украины, Турции и США, стороны обсудили реальные механизмы достижения мира и гуманитарные вопросы, в том числе освобождение украинских пленных и возвращение детей.