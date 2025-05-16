Трамп сказав, що "може" подзвонити путіну: "Ми повинні зустрітися. Ми з ним зустрінемося"

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що він "може" ателефонувати главі кремля володимиру путіну, щоб обговорити припинення війни росії в Україні, пише УНН з посиланням на CNN.

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Він сказав журналістам на борту Air Force One, вилітаючи з Абу-Дабі: "Ми повинні зустрітися. Ми з ним зустрінемося".

Трамп продовжив: "Я думаю, ми вирішимо це питання, а може й ні, але принаймні ми дізнаємося. А якщо ми не вирішимо це, то це буде дуже цікаво".

Доповнення

Раніше в п'ятницю Трамп заявив, що планує зустрітися з путіним "щойно ми зможемо це організувати", на тлі того, як тристоронні переговори з представниками України, росії та Туреччини розпочинаються сьогодні вдень у Стамбулі.

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"