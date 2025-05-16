Трамп сказав, що "може" подзвонити путіну: "Ми повинні зустрітися. Ми з ним зустрінемося"

$41.470.07
46.380.21
ukenru
У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри
10:57 • 5452 перегляди

У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

09:33 • 18836 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

08:56 • 31381 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

08:43 • 35861 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 139155 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 162705 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 144252 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 181988 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 152542 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 393995 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.4м/с
88%
749мм
Популярнi новини

Музей авангарду розмістять у Києві в історичній будівлі на Липській

16 травня, 01:45 • 78923 перегляди

У Румунії ультраправий кандидат Сіміон може створити антиукраїнський блок в ЄС

16 травня, 02:19 • 100728 перегляди

Київ вдруге за ніч під атакою дронів: у столиці лунали вибухи, працювала ППО

16 травня, 03:59 • 116975 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 32043 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

07:49 • 55475 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 221663 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 213889 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 276184 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 340030 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 393974 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Хакан Фідан

Денис Шмигаль

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Туреччина

Сполучені Штати

Стамбул

Київ

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 16363 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 33187 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 69029 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 107017 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 132785 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Трамп сказав, що "може" подзвонити путіну: "Ми повинні зустрітися. Ми з ним зустрінемося"

Київ • УНН

 • 842 перегляди

Дональд Трамп заявив про можливість телефонної розмови з володимиром путіним для обговорення припинення війни в Україні. Він також зазначив про плани зустрітися з ним найближчим часом.

Трамп сказав, що "може" подзвонити путіну: "Ми повинні зустрітися. Ми з ним зустрінемося"

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що він "може" ателефонувати главі кремля володимиру путіну, щоб обговорити припинення війни росії в Україні, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Він сказав журналістам на борту Air Force One, вилітаючи з Абу-Дабі: "Ми повинні зустрітися. Ми з ним зустрінемося".

Трамп продовжив: "Я думаю, ми вирішимо це питання, а може й ні, але принаймні ми дізнаємося. А якщо ми не вирішимо це, то це буде дуже цікаво".

Доповнення

Раніше в п'ятницю Трамп заявив, що планує зустрітися з путіним "щойно ми зможемо це організувати", на тлі того, як тристоронні переговори з представниками України, росії та Туреччини розпочинаються сьогодні вдень у Стамбулі.

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"16.05.25, 11:43 • 35497 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Туреччина
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.89
Bitcoin
$103,804.90
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.75
Золото
$3,179.65
Ethereum
$2,624.83