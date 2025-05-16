Трамп сказал, что "может" позвонить путину: "Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся"

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он "может" позвонить главе кремля владимиру путину, чтобы обсудить прекращение войны россии в Украине, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Он сказал журналистам на борту Air Force One, вылетая из Абу-Даби: "Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся".

Трамп продолжил: "Я думаю, мы решим этот вопрос, а может и нет, но по крайней мере мы узнаем. А если мы не решим это, то это будет очень интересно".

Дополнение

Ранее в пятницу Трамп заявил, что планирует встретиться с путиным "как только мы сможем это организовать", на фоне того, как трехсторонние переговоры с представителями Украины, россии и Турции начинаются сегодня днем в Стамбуле.

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"