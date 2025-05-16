Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращается в США после турне по странам Персидского залива, а встреча с российским диктатором владимиром путиным состоится, "как только мы сможем это организовать". Об этом Трамп заявил журналистам в Абу-Даби, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Я возвращаюсь домой", - заявил Трамп, несмотря на призывы присоединиться к украинско-российским мирным переговорам в Турции.

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать".

"Я думаю, что пришло время для нас просто сделать это", - заявил Трамп.

Напомним

В турецком Стамбуле начались российско-украинские мирные переговоры между делегациями Турции, США и Украины под руководством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Накануне Трамп заявлял, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, 16 мая, после турне по трем странам Персидского залива.