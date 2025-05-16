Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с владимиром путиным, как только появится возможность. Он возвращается в США, игнорируя призывы присоединиться к переговорам в Турции.
Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращается в США после турне по странам Персидского залива, а встреча с российским диктатором владимиром путиным состоится, "как только мы сможем это организовать". Об этом Трамп заявил журналистам в Абу-Даби, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
"Я возвращаюсь домой", - заявил Трамп, несмотря на призывы присоединиться к украинско-российским мирным переговорам в Турции.
Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать".
"Я думаю, что пришло время для нас просто сделать это", - заявил Трамп.
Напомним
В турецком Стамбуле начались российско-украинские мирные переговоры между делегациями Турции, США и Украины под руководством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Накануне Трамп заявлял, что, вероятно, вернется в Вашингтон в пятницу, 16 мая, после турне по трем странам Персидского залива.