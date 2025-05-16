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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня
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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

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Остановить убийства и достичь мира: Келлог рассказал о встрече с украинской делегацией в Стамбуле

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог встретился в Стамбуле с представителями Украины, Великобритании, Франции и Греции для обсуждения мира. На встрече также обсудили возможную встречу Зеленского и путина.

Остановить убийства и достичь мира: Келлог рассказал о встрече с украинской делегацией в Стамбуле

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил о встрече, которую провел в Стамбуле с представителями Украины, Великобритании, Франции и Греции. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо прекратить убийства людей и достичь мира. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

В Стамбуле для продвижения миссии президента Дональда Трампа – остановить убийства и достичь мира. Продуктивные переговоры с лидерами/агентствами национальной безопасности Великобритании, Франции, Греции и Украины

- написал Келлог.

Келлог также в очередной раз напомнил, что президент Дональд Трамп стремится продвигать мир в мире.

"Президент США стремится продвигать мир через силу для американского народа. Он всегда будет ставить Америку на первое место", - отметил Келлог.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с украинской делегацией встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, а также представителями Великобритании, Франции и Германии. Среди тем на переговорах - возможная встреча Президента Владимира Зеленского и главы кремля владимира путина, который не прибыл в Турцию.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Кит Келлогг
Дональд Трамп
Андрей Ермак
Франция
Стамбул
Великобритания
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