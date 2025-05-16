Українська делегація переговорила з Келлогом та радниками євролідерів: серед тем - відсутність путіна у Стамбулі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з українською делегацією зустрівся зі спецпредставником президента США по Україні Кітом Келлогом, а також представниками Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем на переговорах - можлива зустріч Президента Володимира Зеленського і глави кремля володимира путіна, який не прибув до Туреччини, пише УНН з посиланням на повідомлення Єрмака у Telegram.

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"Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілися зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Павеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером. Скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі", - повідомив Єрмак.

Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічей і переговорів на найвищому рівні. Українська делегація сьогодні в Стамбулі для того, щоб досягти безумовного припинення вогню - це наш пріоритет - підкреслив керівник ОП.

Також він повідомив, що серед тем - питання відсутності на перемовинах російського диктатора володимира путіна.

Також важливим питанням є пряма зустріч президента України Володимира Зеленського і путіна, який чомусь не приїхав до Туреччини - вказав Єрмак.

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