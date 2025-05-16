Українська делегація переговорила з Келлогом та радниками євролідерів: серед тем - відсутність путіна у Стамбулі

$41.470.07
46.380.21
ukenru
ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн
09:33 • 6646 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

08:56 • 15503 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

08:43 • 21760 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 125483 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 152738 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 138595 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 179022 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 108287 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 14:42 • 152005 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 381269 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
94%
749мм
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

16 травня, 01:06 • 66876 перегляди

Музей авангарду розмістять у Києві в історичній будівлі на Липській

16 травня, 01:45 • 66073 перегляди

У Румунії ультраправий кандидат Сіміон може створити антиукраїнський блок в ЄС

16 травня, 02:19 • 87606 перегляди

Київ вдруге за ніч під атакою дронів: у столиці лунали вибухи, працювала ППО

16 травня, 03:59 • 103478 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

07:49 • 41878 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 207394 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 199893 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 262879 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 327190 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 381271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Хакан Фідан

Денис Шмигаль

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Туреччина

Сполучені Штати

Стамбул

Київ

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 10096 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 22545 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 63578 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 101748 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 128292 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Українська делегація переговорила з Келлогом та радниками євролідерів: серед тем - відсутність путіна у Стамбулі

Київ • УНН

 • 1560 перегляди

Андрій Єрмак обговорив з представниками США, Великої Британії, Франції та Німеччини можливу зустріч Зеленського і путіна, а також питання припинення вогню.

Українська делегація переговорила з Келлогом та радниками євролідерів: серед тем - відсутність путіна у Стамбулі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з українською делегацією зустрівся зі спецпредставником президента США по Україні Кітом Келлогом, а також представниками Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем на переговорах - можлива зустріч Президента Володимира Зеленського і глави кремля володимира путіна, який не прибув до Туреччини, пише УНН з посиланням на повідомлення Єрмака у Telegram.

Деталі

"Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілися зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Павеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером. Скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі", - повідомив Єрмак.

Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічей і переговорів на найвищому рівні. Українська делегація сьогодні в Стамбулі для того, щоб досягти безумовного припинення вогню - це наш пріоритет

- підкреслив керівник ОП.

Також він повідомив, що серед тем - питання відсутності на перемовинах російського диктатора володимира путіна.

Також важливим питанням є пряма зустріч президента України Володимира Зеленського і путіна, який чомусь не приїхав до Туреччини

- вказав Єрмак.

Російсько-українські мирні переговори в Стамбулі: розпочалася зустріч між Туреччиною, США та Україною16.05.25, 11:09 • 1986 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Андрій Єрмак
Франція
Сполучене Королівство
Німеччина
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.29
Bitcoin
$103,404.70
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,210.05
Ethereum
$2,572.90