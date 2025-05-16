Украинская делегация переговорила с Келлогом и советниками евролидеров: среди тем - отсутствие путина в Стамбуле

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с украинской делегацией встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, а также представителями Великобритании, Франции и Германии. Среди тем на переговорах - возможная встреча Президента Владимира Зеленского и главы кремля владимира путина, который не прибыл в Турцию, пишет УНН со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram.

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"Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой встретились со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Заутером. Скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле", - сообщил Ермак.

Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне. Украинская делегация сегодня в Стамбуле для того, чтобы достичь безусловного прекращения огня - это наш приоритет - подчеркнул руководитель ОП.

Также он сообщил, что среди тем - вопрос отсутствия на переговорах российского диктатора владимира путина.

Также важным вопросом является прямая встреча президента Украины Владимира Зеленского и путина, который почему-то не приехал в Турцию - указал Ермак.

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