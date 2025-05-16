Украинская делегация переговорила с Келлогом и советниками евролидеров: среди тем - отсутствие путина в Стамбуле

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль
08:56 • 5562 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

08:43 • 14683 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

16 мая, 00:03 • 46511 просмотра

Канцлер Германии сообщил, когда ЕС примет новый пакет санкций против россии

15 мая, 15:19 • 118526 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 147129 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 135651 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 177141 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 107985 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 14:42 • 151760 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 375145 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
89%
749мм
Популярные новости

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

16 мая, 01:06 • 60528 просмотра

Музей авангарда разместят в Киеве в историческом здании на Липской

16 мая, 01:45 • 59513 просмотра

В Румынии ультраправый кандидат Симион может создать антиукраинский блок в ЕС

16 мая, 02:19 • 81055 просмотра

Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО

03:59 • 96632 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

07:49 • 38498 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 200525 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 193083 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 256455 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 320971 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 375148 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Турция

Соединенные Штаты

Стамбул

Киев

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 4284 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

07:26 • 19826 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 60988 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 99296 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 126265 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Украинская делегация переговорила с Келлогом и советниками евролидеров: среди тем - отсутствие путина в Стамбуле

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

Андрей Ермак обсудил с представителями США, Великобритании, Франции и Германии возможную встречу Зеленского и путина, а также вопрос прекращения огня.

Украинская делегация переговорила с Келлогом и советниками евролидеров: среди тем - отсутствие путина в Стамбуле

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с украинской делегацией встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, а также представителями Великобритании, Франции и Германии. Среди тем на переговорах - возможная встреча Президента Владимира Зеленского и главы кремля владимира путина, который не прибыл в Турцию, пишет УНН со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram.

Детали

"Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой встретились со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Заутером. Скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле", - сообщил Ермак.

Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне. Украинская делегация сегодня в Стамбуле для того, чтобы достичь безусловного прекращения огня - это наш приоритет

- подчеркнул руководитель ОП.

Также он сообщил, что среди тем - вопрос отсутствия на переговорах российского диктатора владимира путина.

Также важным вопросом является прямая встреча президента Украины Владимира Зеленского и путина, который почему-то не приехал в Турцию

- указал Ермак.

Российско-украинские мирные переговоры в Стамбуле: началась встреча между Турцией, США и Украиной16.05.25, 11:09 • 1726 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаполитикаНовости Мира
Андрей Ермак
Франция
Великобритания
Германия
Турция
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$64.29
Bitcoin
$103,404.70
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,210.05
Ethereum
$2,572.90