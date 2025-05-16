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Зупинити вбивства і досягти миру: Келлог розповів про зустріч з українською делегацією в Стамбулі

Київ • УНН

 • 1610 перегляди

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог зустрівся у Стамбулі з представниками України, Великої Британії, Франції та Греції для обговорення миру. На зустрічі також обговорили можливу зустріч Зеленського і путіна.

Зупинити вбивства і досягти миру: Келлог розповів про зустріч з українською делегацією в Стамбулі

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з України Кіт Келлог повідомив про зустріч, яку провів у Стамбулі з представниками України, Великої Британії, Франції та Греції. Він наголосив, що в першу чергу необхідно припинити вбивства людей і досягти миру. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

У Стамбулі для просування місії президента Дональда Трампа – зупинити вбивства та досягти миру. Продуктивні переговори з лідерами/агентствами національної безпеки Великої Британії, Франції, Греції та України

- написав Келлог.

Келлог також в черговий раз нагадав, що президент Дональд Трамп прагне просувати мир у світі.

"Президент США прагне просувати мир через силу для американського народу. Він завжди ставитиме Америку на перше місце", - зазначив Келлог.

Доповнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з українською делегацією зустрівся зі спецпредставником президента США по Україні Кітом Келлогом, а також представниками Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем на переговорах - можлива зустріч Президента Володимира Зеленського і глави кремля володимира путіна, який не прибув до Туреччини.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Кіт Келлогг
Дональд Трамп
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