"Мы не сдадимся": Мерц заверил в поддержке Украины до конца войны с россией

Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц подтвердил дальнейшую поддержку Украины в ее войне с россией. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Канцлер отметил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в которой подтвердил позицию по поддержке Украины до завершения войны.

Мы снова поговорили с президентом Трампом. Мы будем продолжать помогать Украине завершить войну. Мы не сдадимся – написал Мерц.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он "может" позвонить главе кремля владимиру путину, чтобы обсудить прекращение войны россии в Украине.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп стремится к окончанию войны, поэтому важна координация с Соединенными Штатами Америки.

Однако во время переговоров в Стамбуле глава российской делегации владимир мединский заявил, что кремль готов воевать против Украины, сколько потребуется. В качестве примера он привел российско-шведскую войну, которая длилась 21 год, с 1700 по 1721 годы.