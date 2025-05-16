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Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать
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Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

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"Мы не сдадимся": Мерц заверил в поддержке Украины до конца войны с россией

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заверил в дальнейшей поддержке Украины в войне с россией после разговора с Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Германия не прекратит помощь Украине до завершения войны.

"Мы не сдадимся": Мерц заверил в поддержке Украины до конца войны с россией

Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц подтвердил дальнейшую поддержку Украины в ее войне с россией. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Канцлер отметил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в которой подтвердил позицию по поддержке Украины до завершения войны.

Мы снова поговорили с президентом Трампом. Мы будем продолжать помогать Украине завершить войну. Мы не сдадимся

– написал Мерц.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он "может" позвонить главе кремля владимиру путину, чтобы обсудить прекращение войны россии в Украине.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп стремится к окончанию войны, поэтому важна координация с Соединенными Штатами Америки.

Однако во время переговоров в Стамбуле глава российской делегации владимир мединский заявил, что кремль готов воевать против Украины, сколько потребуется. В качестве примера он привел российско-шведскую войну, которая длилась 21 год, с 1700 по 1721 годы.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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