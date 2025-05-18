"Мы далеки от этого": Европа пока не готовится размещать войска в Украине - Мерц

Европейские страны в настоящее время не готовятся к отправке миротворческих войск в Украину, поскольку все усилия сосредоточены на достижении прекращения огня со стороны России. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Албании, передает УНН со ссылкой на информагенство Reuters.

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По словам канцлера Германии, любые планы по будущему мирному урегулированию должны предусматривать четкий формат переговоров и потенциальные гарантии безопасности для Украины.

Следующим шагом должно стать четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности, возможно, когда-нибудь понадобятся Украине - подчеркнул Фрадрих Мерц.

Он отметил, что пока нет никаких оснований говорить о введении европейских миротворцев в Украину для сдерживания российской агрессии.

"Мы далеки от этого… Мы хотим, чтобы прекратилась стрельба, прекратились убийства… Это те вопросы, которыми мы сейчас занимаемся", - отметил немецкий канцлер.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отрицал возможность ввода польских войск в Украину после прекращения огня, несмотря на обсуждение с США.

Среди лидеров стран Европы нет единодушия относительно решения о введении миротворцев в Украину.

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