"Мы далеки от этого": Европа пока не готовится размещать войска в Украине - Мерц
Киев • УНН
Европейские страны не планируют отправлять миротворцев в Украину, сосредотачиваясь на переговорах о прекращении огня с Россией. Формат мирных переговоров и гарантии безопасности для Украины являются приоритетом.
Европейские страны в настоящее время не готовятся к отправке миротворческих войск в Украину, поскольку все усилия сосредоточены на достижении прекращения огня со стороны России. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Албании, передает УНН со ссылкой на информагенство Reuters.
Детали
По словам канцлера Германии, любые планы по будущему мирному урегулированию должны предусматривать четкий формат переговоров и потенциальные гарантии безопасности для Украины.
Следующим шагом должно стать четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности, возможно, когда-нибудь понадобятся Украине
Он отметил, что пока нет никаких оснований говорить о введении европейских миротворцев в Украину для сдерживания российской агрессии.
"Мы далеки от этого… Мы хотим, чтобы прекратилась стрельба, прекратились убийства… Это те вопросы, которыми мы сейчас занимаемся", - отметил немецкий канцлер.
Напомним
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отрицал возможность ввода польских войск в Украину после прекращения огня, несмотря на обсуждение с США.
Среди лидеров стран Европы нет единодушия относительно решения о введении миротворцев в Украину.
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