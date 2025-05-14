Сікорський відповів на слова Келлога про польських військових в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заперечив можливість введення польських військ в Україну після припинення вогню, після того, як спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог заявив у понеділок, що Сполучені Штати обговорюють зі своїми союзниками можливість розгортання сил на захід від річки Дніпро після припинення вогню, і в цьому контексті згадав Польщу. Його слова Сікорський прокоментував у середу в програмі Onet RANO, пише УНН.

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"Ми поважаємо і любимо генерала Келлога. Зверніть увагу, він сказав "повинні", тобто так вважає, але це не означає, що так і буде. Генерал Келлог, можливо, неправильно витлумачив, що Польща буде частиною цієї операції, якщо вона відбудеться, але наша участь у цій операції не передбачає присутності польських солдатів на українській землі", – сказав Сікорський, посилаючись на слова Келлога.

Міністр закордонних справ Польщі підкреслив, що українська сторона не тисне на Польщу з метою введення військ в Україну.

Після розмови з Onet Сікорський опублікував запис у X, у якому знову наголосив, що Польща не надсилатиме військових в Україну. "Припиніть маніпуляції", - написав він.

Польща заперечує плани відправлення військ в Україну - заява