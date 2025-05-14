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Сикорский ответил на слова Келлога о польских военных в Украине

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг возможность введения польских войск в Украину после прекращения огня, несмотря на обсуждение с США.

Сикорский ответил на слова Келлога о польских военных в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг возможность ввода польских войск в Украину после прекращения огня, после того, как специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил в понедельник, что Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками возможность развертывания сил к западу от реки Днепр после прекращения огня, и в этом контексте он упомянул Польшу. Его слова прокомментировал в среду в программе Onet RANO министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет УНН.

Детали

"Мы уважаем и любим генерала Келлога. Обратите внимание, он сказал "должны", то есть так считает, но это не означает, что так и будет. Генерал Келлог, возможно, неправильно истолковал, что Польша будет частью этой операции, если она состоится, но наше участие в этой операции не предусматривает присутствия польских солдат на украинской земле", – сказал Сикорский, ссылаясь на слова Келлога.

Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что украинская сторона не давит на Польшу с целью ввода войск в Украину.

После разговора с Onet Сикорский опубликовал запись в X, в которой снова подчеркнул, что Польша не будет отправлять военных в Украину. "Прекратите манипуляции", - написал он.

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