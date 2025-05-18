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росія атакує всю лінію фронту: Генштаб ЗСУ оприлюднив карти бойових дій

Київ • УНН

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Протягом 17 травня на фронті відбулось 167 бойових зіткнень. Російська армія здійснила майже 4800 обстрілів позицій ЗСУ, включно з 122 з РСЗВ та 75 авіаційних ударів.

росія атакує всю лінію фронту: Генштаб ЗСУ оприлюднив карти бойових дій

Протягом минулої доби, 17 травня вздовж всієї ліній фронту було зафіксовано 167 бойових зіткнень. Армія рф здійснила майже 4800 обстрілів, зокрема 122 - із реактивних систем залпового вогню. Про це у неділю,18 травня повідомив у ранковому звіті Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00 на російсько-українському фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 106 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2960 дронів-камікадзе та здійснили 4735 обстрілів, зокрема 122 - із реактивних систем залпового вогню.

- звітує Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бунякине Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Березове Дніпропетровської області; Куртівка, Костянтинівка, Білицьке, Яблунівка, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири артилерійські системи противника.

Ситуація по напрямках

Минулої доби ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмову дію противника неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку в районах Білогорівки та Верхньокам’янського противник десять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім наступальних дій поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 23 рази атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя, Зеленого Поля та в бік Комара.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили сім ворожих штурмів в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії — успіху не мав.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 224 артилерійські обстріли, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 91 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

Європейські країни наразі не готуються до відправлення миротворчих військ в Україні, оскільки всі зусилля зосереджені на досягненні припинення вогню з боку Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі лідерів країн ЄС та президента України Володимира Зеленського на саміті в Албанії.

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Віта Зеленецька

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