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Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на более 4 млрд крон

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Дания выделяет Украине 26-й пакет военной помощи на сумму 4,2 млрд датских крон на 2025-2028 годы. Помощь включает артиллерию, боеприпасы и оборудование для Воздушных сил.

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на более 4 млрд крон

Дания объявила о 26-м пакете военной помощи Украине, включающем артиллерийские системы, боеприпасы, оборудование для Воздушных сил Вооруженных сил Украины и расширение учебной базы. Об этом информирует Министерство обороны Дании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что объем помощи составляет около 4,2 млрд датских крон (около $630 млн) на период 2025–2028 годов и финансируется за счет Украинского фонда и Европейского фонда мира.

К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не уменьшилась. Я счастлив и горжусь тем, что мы снова можем выделить средства на пожертвования, которые изменят ситуацию на поле боя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Дания была непреклонной сторонницей Украины с самого начала войны. Мы продолжим делать это и в последующие годы

- подчеркнул министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Пакет предусматривает поставки артиллерийских снарядов, в частности в рамках чешской инициативы, а также оборудование для боевых самолетов. Весной 2024 года Дания, Чехия и Нидерланды объединили усилия для финансирования закупки боеприпасов, и дополнительные средства позволят обеспечить стабильные поставки.

С датской стороны мы делаем все возможное, чтобы предоставить Украине лучшие карты на руках как на поле боя, так и в переговорной комнате. Лучшее, что мы можем сделать здесь и сейчас, это увеличить военную поддержку Украины и укрепить украинские оборонные возможности

- отметил министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

"Потребность Украины в значительной военной поддержке остается острой в свете продолжающейся российской агрессии против Украины. Это также считается актуальным в долгосрочной перспективе после возможного прекращения огня или мирного урегулирования", - говорится в сообщении Министерства обороны Дании.

Напомним

16 мая Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен сообщил, что Дания готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины. 

Дания выделяет Украине более 40 млн долларов на артиллерийские боеприпасы23.04.25, 19:26 • 2979 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаНовости Мира
Метте Фредериксен
Ларс Лёкке Расмуссен
Троэльс Лунд Поульсен
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