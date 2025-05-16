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Данія готує 26-й пакет військової допомоги Україні - Зеленський

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Данія, один з лідерів у підтримці України, готує 26-й пакет військової допомоги. Зеленський обговорив із Прем'єр-міністеркою Данії подальшу підтримку та інвестиції в ОПК.

Данія готує 26-й пакет військової допомоги Україні - Зеленський

Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.

Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це 

- повідомив Зеленський.

За його словами, поспілкувалися також про переговори в Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США і партнерами Європи.

Маємо спільне бачення, що тиск на росію важливий у разі її відмови від припинення вогню 

- додав Президент України.

Зеленський нагадав, що у липні цього року Данія розпочне головування в Раді ЄС і Київ розраховує на підтримку в європейській інтеграції.

Дякую уряду та всьому народу Данії за всі прояви допомоги для нашої держави, за непохитну підтримку наших людей 

- резюмував Глава держави.

Розраховуємо, що він торкнеться банків, нафти та тіньового флоту: Зеленський про підготовку 17-го пакету санкцій16.05.25, 20:37 • 1746 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Метте Фредеріксен
Данія
Європа
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