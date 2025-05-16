Данія готує 26-й пакет військової допомоги Україні - Зеленський

Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.

Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це - повідомив Зеленський.

За його словами, поспілкувалися також про переговори в Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США і партнерами Європи.

Маємо спільне бачення, що тиск на росію важливий у разі її відмови від припинення вогню - додав Президент України.

Зеленський нагадав, що у липні цього року Данія розпочне головування в Раді ЄС і Київ розраховує на підтримку в європейській інтеграції.

Дякую уряду та всьому народу Данії за всі прояви допомоги для нашої держави, за непохитну підтримку наших людей - резюмував Глава держави.

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