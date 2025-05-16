Данія готує 26-й пакет військової допомоги Україні - Зеленський
Київ • УНН
Данія, один з лідерів у підтримці України, готує 26-й пакет військової допомоги. Зеленський обговорив із Прем'єр-міністеркою Данії подальшу підтримку та інвестиції в ОПК.
Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.
Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це
За його словами, поспілкувалися також про переговори в Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США і партнерами Європи.
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Зеленський нагадав, що у липні цього року Данія розпочне головування в Раді ЄС і Київ розраховує на підтримку в європейській інтеграції.
Дякую уряду та всьому народу Данії за всі прояви допомоги для нашої держави, за непохитну підтримку наших людей
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