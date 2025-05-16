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Дания готовит 26-й пакет военной помощи Украине - Зеленский

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Дания, один из лидеров в поддержке Украины, готовит 26-й пакет военной помощи. Зеленский обсудил с Премьер-министром Дании дальнейшую поддержку и инвестиции в ОПК.

Дания готовит 26-й пакет военной помощи Украине - Зеленский

Дания – один из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестиций в украинский ОПК. Дания – один из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины. Эта поддержка помогает защищать жизнь. Чрезвычайно ценим это 

- сообщил Зеленский.

По его словам, пообщались также о переговорах в Стамбуле, координации дипломатических усилий с США и партнерами Европы.

У нас общее видение, что давление на россию важно в случае ее отказа от прекращения огня 

- добавил Президент Украины.

Зеленский напомнил, что в июле этого года Дания начнет председательство в Совете ЕС и Киев рассчитывает на поддержку в европейской интеграции.

Спасибо правительству и всему народу Дании за все проявления помощи для нашего государства, за непоколебимую поддержку наших людей 

- резюмировал Глава государства.

Рассчитываем, что он коснется банков, нефти и теневого флота: Зеленский о подготовке 17-го пакета санкций16.05.25, 20:37 • 1440 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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