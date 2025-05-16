Дания готовит 26-й пакет военной помощи Украине - Зеленский
Киев • УНН
Дания, один из лидеров в поддержке Украины, готовит 26-й пакет военной помощи. Зеленский обсудил с Премьер-министром Дании дальнейшую поддержку и инвестиции в ОПК.
Дания – один из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.
Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестиций в украинский ОПК. Дания – один из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины. Эта поддержка помогает защищать жизнь. Чрезвычайно ценим это
По его словам, пообщались также о переговорах в Стамбуле, координации дипломатических усилий с США и партнерами Европы.
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Зеленский напомнил, что в июле этого года Дания начнет председательство в Совете ЕС и Киев рассчитывает на поддержку в европейской интеграции.
Спасибо правительству и всему народу Дании за все проявления помощи для нашего государства, за непоколебимую поддержку наших людей
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